Im August soll es mit dem Fußball von der Verbandsliga abwärts bis in die C-Klassen wieder losgehen. Udo Schöneberger, der Vorsitzende des Fußballkreises Kaiserslautern-Donnersberg, hat verraten, wie die Klasseneinteilung aussehen wird und wie die Saison ablaufen soll. Und er hatte einen Tipp zum heutigen Spiel der DFB-Elf gegen England parat.

Herr Schöneberger, wann soll es mit dem Amateurfußball wieder losgehen?

Es ist geplant, dass die Meisterschaftsrunde in den verschiedenen Klassen in der Regel am Wochenende