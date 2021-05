Gemeinsame Trainingseinheiten fallen größtenteils weg. Da sei es doppelt schwer, sich zu motivieren. Doch die Chancen stehen nicht schlecht, dass im Sommer der eine oder andere Wettkampf wieder stattfinden kann – glaubt Triathlet Tom Holzmann. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Fabian Schmitt hat bei dem 25-Jährigen aus Kirchheimbolanden nachgefragt.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation auch im Hinblick auf das Training eines Triathleten?

Ich denke, mir geht es ähnlich wie den allermeisten, die dieses Interview lesen. Ich empfinde die sozialen Einschränkungen und die Planungsunsicherheit als belastend. Auf der anderen Seite habe ich das Glück, dass ich meine Leidenschaft größtenteils weiterhin ungestört ausüben kann. Ich kann mich, im Vergleich zu anderen, die sehr viel stärker von den Einschränkungen betroffen sind, wirklich nicht beschweren.

Geben Sie uns bitte einen Einblick: Wie läuft das aktuelle Training ab?

Das Training läuft im Großen und Ganzen normal. Laufen gehe ich meistens im Wald. Aufgrund der schlechten Witterung finden aber die Radeinheiten zumeist Indoor statt. Wenn es vom Wetter her einigermaßen passt, geht es auch mal mit dem Mountainbike Richtung Donnersberg. Ich habe mir auch einen kleinen Kraftraum eingerichtet. Im Schnitt komme ich so auf rund 15 Stunden Trainingsumfang in der Woche.

Wie halten Sie Kontakt mit anderen Triathleten?

Die meisten gemeinsamen Trainingseinheiten fallen leider weg. Das macht es natürlich doppelt schwer, sich jeden Tag mehrfach zu motivieren. Ich habe einen Trainingspartner, mit dem ich jede Woche ein bis zwei Laufeinheiten und eine Krafteinheit absolviere. Bei manchen Radeinheiten auf dem Hometrainer fahre ich mit meinen Vereinskollegen aus Tübingen über ein Online-Programm zusammen. Das ersetzt zwar auch keine reale Gruppenausfahrt an der frischen Luft, ist aber definitiv eine gute Möglichkeit, in der Pandemie gemeinsam zu trainieren und Kontakt zu halten.

In der Altersklasse 18 bis 24 war 2019 ein starkes Jahr für Sie: Rang eins beim Ironman in Frankfurt, Platz drei beim Ironman auf Hawaii. Welche sportlichen Ziele gibt es für das Jahr 2021?

Mein großes Ziel ist, wie im letzten Jahr, die Langdistanz in Roth. Da möchte ich gerne unter 8:30 Stunden ins Ziel kommen und eine solide Gesamtplatzierung erreichen. Natürlich ist es alles andere als sicher, dass gerade solch große Veranstaltungen im Sommer auch stattfinden können. Doch ich glaube, die Chancen stehen nicht ganz schlecht. Die Impfungen und die wärmeren Temperaturen im Sommer geben Hoffnung. Zumal sich positiv auswirkt, dass Triathlon eine Outdoorsportart ist, die an sich keinerlei Körperkontakt erfordert. Falls Roth nicht stattfindet, werde ich mir spontan ein paar kleinere Veranstaltung aussuchen und mir selbst das ein oder andere Leistungsziel setzen.

Sie haben vergangenes Jahr das Jura-Studium an der Universität Tübingen erfolgreich abgeschlossen. Wie geht es beruflich weiter?

Ich hatte eigentlich vor, nach Wiesbaden zu ziehen, wo ich gegenwärtig in einer Anwaltskanzlei arbeite. Aufgrund der momentanen Einschränkungen habe ich mich dann aber entschieden, in Kirchheimbolanden zu bleiben. Zum Glück lässt die räumliche Situation bei meinen Eltern das zu. Im Mai werde ich meinen juristischen Vorbereitungsdienst in Hessen beginnen.