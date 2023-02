Es wird märchenhaft: Das Allgäuer Märchentheater kommt am Sonntag in die Eisenberger Jahnhalle und am Donnerstag in das Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden. Schauspieler Stefan Sperlich ist Teil des achtköpfigen Ensembles. Im Froschkönig schlüpft der 60-jährige in die Rolle des Königs Zuckerkant. Er sprach mit Anna-Lena Fürst über den Kinder-Klassiker.

Herr Sperlich, wie sind Sie zum Schauspielern gekommen?

Wir sind ein Familienbetrieb, der schon in der sechsten Generation tätig ist. Man wird reingeboren. Meine erste Rolle war mit zehn Jahren das Rotkäppchen und so geht das bei uns von Generation zu Generation. Man wird richtig eingearbeitet und herangeführt an das Schauspiel. Ich meine das liegt einem auch ein bisschen im Blut.

Der Froschkönig ist ja schon ein sehr altes Märchen. Haben Sie auch eine persönliche Verbindung zu dem Märchen?

Ja. Den Froschkönig haben wir schon ungefähr 25 Jahre im Programm. Wir spielen eigentlich ausschließlich Grimm’sche Märchen. Angefangen mit Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Froschkönig, Rumpelstilzchen, Schneeweißchen und Rosenrot. Das wird auch immer noch gerne gesehen – zum Glück! Es gibt ja nicht nur die modernen Märchen. Die Tendenz ist eher zum traditionellen, alten Märchen hin. Klar, die Texte sind umgewandelt und nicht mehr so steif wie früher. Der eine oder andere Lacher ist mit eingebaut, sonst würde das nicht funktionieren. Das Gesamtpaket muss stimmen.

Wenn sie das Schauspielern schon so lange machen, sind Sie dann vor einem Auftritt überhaupt noch aufgeregt?

Natürlich! Wir studieren ja auch neue Stücke ein. Man ist für jeden Auftritt ein bisschen aufgeregt, das ist ganz klar. Das ist normal. Da kann einer erzählen, was er will. Wer das nicht ist, der hat seinen Beruf verfehlt denke ich.

Was ist das Besondere an ihrem Beruf?

Was mich immer am meisten freut ist, wenn die Kinder nach der Vorstellung kommen und sagen: Das hat mir gut gefallen und der Frosch hat dies gemacht oder der König war toll. Dieses Strahlen, diese Zufriedenheit der Kinder. Das macht einen glücklich. Das gibt einem etwas. Wenn die Leute nach der Vorstellung jubeln und klatschen ist das schon eine Bestätigung. Das bringt uns viel.

Sie spielen im Froschkönig den König Zuckerkant. Was gefällt ihnen an ihrer Rolle am besten?

Ja, die Rolle liegt mir eigentlich schon sehr gut muss ich sagen. So ein bisschen dieses Erhabene. Aber auch ein bisschen dumm sein. Das gehört auch dazu. Gerade, um für die Kinder den einen oder anderen Lacher zu bringen. Diese Mischung macht das auch aus. Also wie gesagt, der König liegt mir schon sehr gut würde ich mal behaupten (lacht). Aber das müssen andere entscheiden.

Sie treten mit den Märchen hauptsächlich vor Kindern auf. Ist das etwas Besonderes? Merken Sie einen Unterschied im Vergleich zu einem älteren Publikum?

Wenn ich ganz ehrlich bin, sind die Kinder kritischer als die Erwachsenen. Die achten auf jede Kleinigkeit. Die Kinder erzählen dann: Ach, da war das und das oder der Frosch hat dies und das getan. Die Kinder erleben das glaube ich noch viel intensiver als die Erwachsenen.

Sie sind das erste Mal seit Beginn der Pandemie wieder in Eisenberg.

Ja. Das ist das erste Mal seit der Pandemie. Das war schon eine schwierige Zeit, aber jetzt geht es ja zum Glück wieder los! Wir hoffen natürlich auch auf viele Besucher und dass uns das Publikum unterstützt. Es ist ja auch etwas Besonderes. Es kommt schließlich nicht jeden Tag ein Märchen in die Gemeinde.

Was sollen die Besucher am Wochenende aus dem Froschkönig mitnehmen?

Einfach nur Lust und gute Laune! Das strahlt das Stück aus. Es ist ja auch so: Der Frosch hilft der Prinzessin den goldenen Ball aus dem Brunnen zu holen. Das ist auch eine Hilfe, die man nicht vergessen sollte.

Termin

Das Allgäuer Märchentheater kommt am Sonntag in die Eisenberger Jahnhalle und am Donnerstag in das Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden. Die Schauspielerinnen und Schauspieler erwecken den Froschkönig der Gebrüder Grimm jeweils um 16 Uhr zum Leben.