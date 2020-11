Mehrere tausend Euro Schaden sind einem jungen Mann aus der Verbandsgemeinde Winnweiler entstanden, der Opfer von Internet-Betrügern geworden ist. Diese hatten sein E-Mail-Konto gehackt, wie der 19-Jährige am Samstagabend der Polizei meldete. Ausgangspunkt war vermutlich eine sogenannte Phishing-Mail – bei dieser Methode versuchen die Täter, sich mit Hilfe von gefälschten E-Mails Zugangs- und Zahlungsdaten zu „angeln“. In diesem Fall verwendeten sie offenbar den Zugang zum Mail-Konto, um Passwörter für andere Nutzer-Konten abzugreifen und zu ändern. Der Inhaber selbst hatte dann keinen Zugriff mehr darauf. Im Namen des Geschädigten haben die Betrüger dann an verschiedenen Online-Spielen teilgenommen und im Laufe des Samstags mehrere tausend Euro investiert - die der 19-Jährige nun bezahlen soll. Die Ermittlungen laufen.

Einmal mehr warnt die Polizei vor Phising-Mails: Beim Öffnen von E-Mails sollte dringend darauf geachtet werden, von wem sie kommen und ob dem Absender vertraut wird. Vorsicht sei insbesondere dann geboten, wenn die Nachricht Links oder angehängte Dateien enthält. Tipps, wie man sich schützen kann, und eine Checkliste für den Ernstfall gibt es unter www.polizei-beratung.de beziehungsweise https://s.rlp.de/ZaTW2.