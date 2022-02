Der 8. März wurde 1977 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen als Internationaler „Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“ proklamiert. Rund um den Internationalen Frauentag gibt es verschiedene Veranstaltungen im Donnersbergkreis.

Die Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde Göllheim und des Donnersbergkreises, Susanne Nicklaus und Barbi Driedger-Marschall, haben zusammen mit verschiedenen Partnern drei Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag im Donnersbergkreis organisiert: eine Lesung mit der Schauspielerin und Autorin Madeleine Giese, einen Schnupperkurs Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen ab 15 Jahren sowie eine besondere Stadtführung durch Kirchheimbolanden.

Am Dienstag, 8. März, 19 Uhr, findet im Haus Gylnheim in Göllheim unter dem Titel „Frau sein ist schön, macht aber viel Arbeit“ die Lesung mit Schauspielerin und Autorin Madeleine Giese. Mit Texten von Frauen. Über Frauen. Für Frauen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten bis 1. März per E-Mail an nicklaus@vg-goellheim.de oder telefonisch unter 06351 4909-18 oder -88. Es gilt die 2G-Regel.

„Von mutigen Frauen“

Ebenfalls am Dienstag, 8. März, sollen Frauen und Mädchen ab 15 Jahren von 20 bis 21.30 Uhr bei einem Selbstverteidigungs-Schnupperkurs in der Turnhalle in Bischheim gestärkt werden und mehr Selbstbewusstsein erlangen. Wer stark und selbstbewusst ist, wird weniger leicht zum Opfer, findet den Weg zu Hilfe und Unterstützung und nimmt eigene Rechte wahr. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung bis 4. März wird gebeten bei Übungsleiter Bernd Mohr von der Ju-Jutsu-Abteilung des TV Kirchheimbolanden, Telefon 0172 6602765 oder per E-Mail an bernd.mohr@ju-jutsu-kibo.de.

Kirchheimbolanden hat viel zu bieten. Die Stadt ist nicht nur Geburtsort der mutigen Mathilde Hitzfeld, sondern war auch Residenz der Fürstin Karoline von Weilburg-Nassau. „Von mutigen Frauen und einer musikbegeisterten Fürstin“ lautet der Titel einer Stadtführung durch Kirchheimbolanden am Samstag, 12. März, von 10.30 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist am Maibaum auf dem Schlossplatz. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person. Um Anmeldung wird gebeten bis Mittwoch, 9. März 2022, unter Telefon 06351 4909-18, Susanne Nicklaus, oder 06352 710-324, Barbi Driedger-Marschall.

Kontakt

Barbi Driedger-Marschall, die Gleichstellungsbeauftragte des Donnersbergkreises, ist unter Telefon 06352 710-324 oder per E-Mail an gleichstellung@donnersberg.de zu erreichen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist Ansprechpartnerin für Bürgerinnen des Donnersbergkreises, wenn es um frauenrelevante Anliegen geht.