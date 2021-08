Deutsche, englische und französische Orgelmusik spielt Bezirkskantor Martin Reitzig am Sonntag, 8. August, um 18 Uhr in der Paulskirche in Kirchheimbolanden. Eigentlich war das Konzert zum Residenzfest geplant. Dieses wurde abgesagt, das Konzert findet aber trotzdem statt. Am Sonntag erklingt nun an der Stumm-Orgel von 1745 deutsche (18. und 19. Jahrhundert), französische (19. Jahrhundert) und englische (20. Jahrhundert) Orgelmusik mit Werken von Johann Sebastian Bach, Georges Bizet, Johann Christian Heinrich Rinck, César Franck, William Walton und Louis James Alfred Lefébure-Wély. Im festlich ausgerichteten Programm sind Konzertstücke mit den Formen Ouvertüre, Toccata und Fuge, Introduktion, March, Variationen und Offertoire zu hören. Der Eintritt ist frei.