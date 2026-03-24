Nach Ostern rollen die Bagger an: Das neue Internat am Weierhof verbindet Altes mit Neuem. Die Bauphase könnte aber vor allem für Eltern zur Geduldsprobe werden.

Zu sehen ist noch recht wenig. Aber ein Blick in die Gesichter der Verantwortlichen zeigt bereits eine große Portion Stolz und Vorfreude. Mit dem vor wenigen Tagen erfolgten Spatenstich ist der endgültige Startschuss für das neue Internatsgebäude auf dem Weierhof gefallen. Schon nach Ostern sollen die Arbeiten auch sichtbar und hörbar werden. Mit dem Millionenprojekt will sich der Weierhof für die Zukunft aufstellen.

Der Neubau (unten rechts im Modell) wird mit einem Erweiterungsbau an das alte Internat angeschlossen. Foto: Tommy Rhein

„Ich stehe hier gerade zum ersten Mal ganz bewusst im neuen Internatsgebäude“, sagte Internatsleiter Wolfgang Huber während der Feier zum Spatenstich. Noch stand er dabei auf der grünen Wiese, gegenüber des alten Internatsgebäudes. Künftig werden die beiden Bauwerke buchstäblich zusammenwachsen, zwischen frischem Alt- und Neubau entsteht ein Übergang, der als Erweiterung der Mensa dienen wird. Huber betonte, dass es höchste Zeit ist, dass „eine bereits moderne Pädagogik auch in modernes Gebäude umziehen wird“. Bis Anfang 2028 soll der Neubau stehen und der Umzug durchgeführt sein. Das Vorhaben hatte sich zuletzt erneut leicht verzögert, noch vor einem knappen Jahr ging man von einer Fertigstellung in 2027 aus, Spatenstich und Baubeginn hätten bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen.

Seit dem Architekten-Wettbewerb ist viel passiert

Daran will man nun keine Gedanken mehr verschwenden. „Wir sind stolz, jetzt an der Startlinie zu sein“, sagte Corinna Eichling, Vorsitzende des Schulvereins, der als privater Träger dieses Millionenprojekt stemmt. Fördermittel stehen für den Neubau nicht zur Verfügung. Die Kosten für das neue Internat, den Übergang zum alten Gebäude und der dann noch folgende Neubau einer Turnhalle sollen jenseits von neun Millionen Euro liegen. Ein Großprojekt. Entsprechend viel wurde an den Plänen gefeilt, um vermeidbare Kosten einzusparen, aber gleichzeitig möglichst viel des geplanten Vorhabens umsetzen zu können. Nach einem Architekten-Wettbewerb im Jahr 2023 ging man noch von einem Neubau mit vier Stockwerken in Holzbauweise aus, inzwischen sind diese Pläne längst Geschichte – hauptsächlich aus Kostengründen. 60 Plätze werden nun in sechs neuen Gruppen im Neubau entstehen, während 30 Plätze im Altbau verbleiben. Die dortigen Räumlichkeiten werden ebenfalls modernisiert. Zudem soll die Verbindung beider Gebäude auch im übertragenen Sinne als Brücke dienen. „Die dortige Mensa-Erweiterung ist ein Vorteil für alle Kinder“, betonte Eichling. Aktuell herrsche mitunter eine sehr beengte Essensituation, die dadurch ein wenig aufgelockert und entspannt werden soll.

Guth wie Kennedy: „Ich bin ein Weierhöfer“

Eichling dankte der guten Zusammenarbeit mit einer „funktionierenden Mannschaft“. Dazu zählt sie neben verschiedenen Behörden auch Landrat Rainer Guth, einst selbst ein Kind des Weierhofs. Der bemühte beim Spatenstich dann sogar den Vergleich mit John F. Kennedy und sagte: „Ich bin Weierhöfer und ich bin auch stolz, Weierhöfer zu sein.“ Zumal die Mutter des Landrats einst als Pädagogin am Internat tätig war. „Als ich ihr erzählt habe, dass nun der Spatenstich für das neue Internat ansteht, sagte sie nur: ’Das wird auch Zeit’“, ergänzte Guth. Den Weierhof und sein Gymnasium bezeichnete Guth als „eine Schule der Macher aus der am Ende auch Macher rauskommen“.

Den Spatenstich des Internat-Neubaus am Weierhof führten die Schüler selbst durch. Foto: Tommy Rhein

Rund um den Weierhof wird während der nun bald startenden Bauarbeiten Geduld nötig sein. Vor allem angesichts der Parksituation. Durch den Neubau fallen bisherige Parkplätze vor dem alten Internatsgebäude weg. Der Parkplatz vor der Aula soll eine Schranke bekommen und künftig nur noch für Mitarbeiter zugänglich sein. „Schüler und Eltern werden diesen dann nicht mehr nutzen können“, erklärte Verwaltungsleiter Jürgen Bingenheimer. Allerdings habe man bereits vorgesorgt und eine „Hol- und Bringzone“ eingerichtet, die sich hinter dem Schulgelände, an der Straße zwischen Weierhof und Bolanden befindet. Dort habe man extra für diesen Zweck das Teilstück einer Grünfläche gepachtet und bereits Bodenplatten verlegt, um die An- und Abfahrt der Autos zu ermöglichen. Die Idee ist, dass diese als Einbahnstraße genutzt wird, wie ein Drive-In bei einem Schnellrestaurant: reinfahren, einsammeln, weiterfahren. Wie schnell das Prinzip von allen Beteiligten verstanden und korrekt umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Die ohnehin bereits angespannte Situation bezüglich Elterntaxis und dem Wunsch einer Tempo-30-Zone könnte während der Bauphase durchaus zum Faktor werden.

Landrat Rainer Guth (links) und Schulleiter Michael Scholz im Austausch über den geplanten Neubau. Foto: Tommy Rhein

Für den Moment überwiegt am Weierhof aber der Stolz. Internatsleiter Huber freute sich über den „schönsten Spatenstich, dem ich je beigewohnt habe“. Schüler einer Projektgruppe stellten ihre aus Legosteinen gebauten, eigenen Internatsentwürfe vor – und am Weierhof waren sich alle einig: Es ist jetzt höchste Zeit, dass lange geplante Millionenprojekt endlich ins Rollen zu bekommen.