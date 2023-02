Zwar heißt das Angebot im Willkommenszentrum Rockenhausen „Kinderleseclub“. Doch an diesem Vormittag dreht sich zwar einiges, aber nicht alles ums Schmökern. Kinder aus drei Ländern malen, basteln oder spielen. Vor allem aber: sie sprechen.

Bereits zum zweiten Mal hatte die Donnersberger Integrationsinitiative Kinder und Jugendliche zu einem besonderen Mitmachangebot eingeladen: Am Samstag öffnete im Willkommenszentrum in Rockenhausen der interkulturelle Kinderleseclub „Kinderlux“ die Türen.

Schon am Morgen herrscht buntes Treiben. 15 Kinder aus Deutschland, Syrien und der Ukraine malen, basteln, spielen Schach, verkleiden sich, plaudern oder spielen frei am Klavier. Ein Regal, gefüllt mit Kinder- und Jugendbüchern, lädt zum Schmökern ein, denn im Club sollen die jungen Besucherinnen und Besucher, aber auch ihre Eltern vielfältige Erfahrungen rund ums Lesen machen können.

Ukrainische und deutsche Flaggen malen

Weil drei junge Ukrainerinnen sich mit Deutsch sprechen noch schwer tun, hilft Natalija Kraft beim Übersetzen. Sie hält Acrylfarbe und Papier bereit. Die Schülerinnen Naistja, Sofia und Margerita wollen zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs Flaggen in den Farben ihrer Heimat und Deutschlands malen. Die sollen im Willkommenszentrum und am Nachmittag im Interkulturellen Café im Bistro der Donnersberghalle aufgehängt werden.

Vier jungen Syrern machen die Gespräche und das Klavierspiel von Kindern im Hintergrund nichts aus: Unter Anleitung von Bassam Manla Rashid spielen sie drei Stunden lang Schach. Die Jüngeren bewegen ihre Figuren schnell und spontan, die Älteren diskutieren auch mal über ihre Züge, überlegen oder folgen den Hinweisen Rashids. „Kinder spielen zu Hause die meiste Zeit mit den Handys. Was zu Augen- und Nervenproblemen führt“, begründet er sein Engagement, Kinder für analoges Schachspiel zu begeistern. Er freut sich, dass die Jungen ein schönes, großes Schachspiel benutzen können, das für „Kinderlux“ gespendet wurde. Bei der Premiere hatte der gelernte Gipser sein selbst gefertigtes Tischschachspiel mitgebracht – das kann er nun zu Hause lassen.

Künftig jeweils am letzten Samstag im Monat

„Wir hatten die Idee eines interkulturellen Leseclubs schon vor drei Jahren, konnten sie aber erst jetzt umsetzen und wollen ,Kinderlux’ nun jeweils am letzten Samstag im Monat hier anbieten“, erklärt Angela Schwab. Die Absicht der Initiatoren ist lebhafte Wirklichkeit geworden: Der Club bietet mehr als „nur“ lesen. Es gibt ein Regal mit Kinder- und Jugendbüchern, im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen aber erst einmal Basteln, Spiel, Kreativität, Unterhaltung, Leckereien. Die jungen Gäste können alles erleben und erproben, was Lesen fördert: Sprache, Konzentration, Neugier, Austausch, Kreativität. Mik Amos sieht weitere Vorteile für die jungen Syrer und Ukrainer: „Die Kinder sind fremd hier. Wir müssen verstehen, wie schwierig es für sie hier ist. Aber sie machen Erfahrungen und haben Erfolge in Deutsch. Es tut ihnen gut, wenn sie hier im Club sind. Wir verstehen uns kaum, weil ich kein Ukrainisch kann. Aber lachen ist auch eine Sprache – und in der verstehen wir uns.“

Ilse Braun bietet Seidenmalerei an. Sie regt an, die Farben, auf die dann Salz gestreut wird, frei aufzutragen. Aus den entstandenen Mustern schneiden die Kinder Stücke aus und kleben sie auf Broschen oder Karten.

Manche der Ehrenamtlichen sind zwei Stunden später schon wieder beim zweiten Interkulturellen Café aktiv – „ein gemütliches Beisammensein für alle Menschen, Jung und Alt, Einheimische und Geflüchtete“, wie es im Einladungsflyer heißt. Die Leiterin der Donnersberger Integrationsinitiative, Erika Steinert, freut sich auf einen besonderen Höhepunkt – ukrainische Musik und Gesang. Beim ersten Mal seien 80 Besucher gekommen. Nun hofft sie auf wiederum zahlreiche Teilnehmer. Die Integrationsinitiative will beide Projekte zum festen Bestandteil ihres Angebots machen.

Info

Der Kinderleseclub „Kinderlux“ öffnet wieder am Samstag, 25. März, 10 bis 13 Uhr, im Willkommenszentrum (Bezirksamtstraße 1). Am gleichen Tag findet ab 15 Uhr im Bistro der Donnersberghalle das nächste Interkulturelle Café statt.