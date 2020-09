„Angekommen im Donnersbergkreis“: Das ist die Zielvorstellung, die man mit gelungener Integration zugewanderter Menschen aus anderen Weltgegenden verbindet. Und so ist auch die Eröffnungsveranstaltung der diesjährigen „Interkulturellen Woche“ überschrieben, die am Samstag um 18 Uhr in Rockenhausen stattfinden wird.

Ursprünglich für den Schlosspark geplant, ist sie inzwischen wegen der ungünstigen Wetterprognosen in den Roten Saal der Donnersberghalle verlegt worden, wie Integrationsbeauftragte Erika Steinert mitteilt. Im Mittelpunkt stehen Flüchtlinge selbst, Menschen, die sich hier angekommen fühlen und davon berichten wollen. Wie Steinert vorab wissen ließ, handelt es sich um Leute, die aus Syrien und dem Iran in die Nordpfalz gekommen sind und hier nun seit drei bis fünf Jahren leben. Ihre Geschichten werden im Gespräch mit Steinert erzählen.

Zuvor aber wird zur eigentlichen Eröffnung der Interkulturellen Wochen auch politische Prominenz aufgeboten, allen voran die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne). Nach ihr werden auch Landrat Rainer Guth und die Bürgermeister Michael Cullmann und Michael Vettermann von der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land und der Stadt Rockenhausen das Wort ergreifen. Das Rahmenprogramm gestalten die „Stahlband“ um den Schlagzeuger Lothar Stahl und ein Figurentheater. Für das leibliche Wohl wird ein syrisches Büfett angeboten. Es gelten die üblichen Corona-Vorsichtsmaßnahmen.

Die „Interkulturellen Wochen“ dauern in diesem Jahr bis 4. Oktober und umfassen trotz Corona rund 15 Veranstaltungen unterschiedlicher Art, gesellige Treffen zwischen den Kulturen und Nationalitäten, aber auch Seminare oder Workshops beispielsweise mit „Interkulturellem Training“ oder „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“.