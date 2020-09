Die Interkulturellen Wochen im Donnersbergkreis bieten in den kommenden Tagen ein vielfältiges Programm. Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe morgen, 18 Uhr, im Roten Saal der Donnersberghalle in Rockenhausen. Nach dem offiziellen Teil stehen Zugewanderte selbst im Mittelpunkt, die im Gespräch mit der Integrationsbeauftragten Erika Steinert von ihrem Ankommen im Landkreis berichten.

Lesepatenschaften als Mittel, Kindern Sprachkompetenz zu vermitteln, sind am Sonntag, 15 Uhr, Thema eines Kaffeekränzchens im Kirchheimbolander Bonhoefferhaus (Anmeldung bei Erika Steinert, Tel. 0174 9167640). Ein Kaffeeklatsch zum Thema „Zusammen leben, zusammen wachsen: Mein Platz in der deutschen Gesellschaft“ führt am Montag, 9 Uhr, multiethnische Frauen im Kreishaus zusammen. Ein Impulsvortrag liefert Gesprächsanregungen. Anmeldung bei Erika Steinert.