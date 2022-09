Die Interkulturelle Woche im Donnersbergkreis ist in diesem Jahr stark geprägt vom Krieg in der Ukraine. Das sorgt für eine Rekordzahl an Veranstaltungen.

Im Jahr 2022 wird die Interkulturelle Woche umfangreicher denn je. Genau genommen sind es sogar etwas mehr als zwei Wochen (17. September bis 3. Oktober), in denen die insgesamt 34 Veranstaltungen angeboten werden. Im vergangenen Jahr seien es noch etwa halb so viele gewesen, berichtet die Integrationsbeauftragte des Kreises, Erika Steinert. Rund ein halbes Jahr habe die Vorbereitung in Anspruch genommen. Der Grund für die deutliche höhere Zahl an Veranstaltungen ist unter anderem der Krieg in der Ukraine.

Mehr Angebot für Kinder und Jugendliche

Viele Helferkreise für Flüchtlinge, die 2015 gegründet wurden, seien infolge des Krieges wieder aktiv geworden. „Um zu zeigen, was da im Kreis geschieht“, habe man die Treffen der Helferkreise mit in das Programm aufgenommen, sagt Steinert. Die Hilfe für Geflüchtete – nicht nur die aus der Ukraine – nennt sie als einen der Schwerpunkte der Interkulturellen Woche.

Auch das Angebot für Kinder und Jugendliche ist in diesem Jahr gewachsen. So gibt es einige Veranstaltungen für Schulen, unter anderem einen Workshop mit dem Titel „Wie werde ich Antirassist?“. Außerdem hält ein ehemaliger Neonazis Vorträge über den Ausstieg aus der Neonazi-Szene – einen am Nordpfalzgymnasium in Kibo und einen an der berufsbildenden Schule in Rockenhausen. Zudem gibt es kreative Workshops, in denen Kinder beispielsweise ein Buch selbst gestalten können. Für Jugendliche gibt es den Workshop „Ich mache einen Film“ am 17. und 18. September in Rockenhausen.

Von Kirchenhopping bis Familienausflug

Workshops gibt es auch für Erwachsene: Steinert hebt zwei hervor, die am 17. und 18. September in der Donnersberghalle in Rockenhausen stattfinden werden. Zum einen ein Kompetenztraining für geflüchtete Menschen, das den Umgang mit Diskriminierung im Alltag erleichtern soll. Zum anderen ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen, das für Menschen jeder Nationalität geöffnet ist.

Die Integrationsbeauftragte zeigt sich besonders erfreut über die rege Beteiligung religiöser Vertreter. Vom Kirchenhopping durch die Kirchen und die Moschee in Eisenberg bis zum Internationalen Familienausflug nach Saarburg und an die Saarschleife, organisiert von der Türkisch-Islamischen Gemeinde Eisenberg, ist einiges dabei.

Ein Höhepunkt: Das internationale Frühstück

„Die Woche ist eine wundervolle Möglichkeit, andere Kulturen kennenzulernen“, betont Erika Steinert, „aber auch um miteinander zu feiern.“ Das gelte vor allem beim internationale Frühstück am 25. September, zu dem jeder und jede etwas zu Essen mitbringen kann. Von 11 bis 14 Uhr gibt es dort ein abwechslungsreiches Programm, bei dem unter anderem Ergebnisse von Workshops und Projekten präsentiert werden, vorbereitet von einer interkulturellen Organisationsgruppe. Zudem gibt es eine Überraschung ukrainischer Frauen, die sich über Spenden für die Opfer des russischen Angriffskrieges freuen. Für musikalische Untermalung sorgt das Stahlberg-Trio. Für die bessere Planung ist eine Anmeldung unter esteinert@donnersberg.de oder 0173 7016512 gewünscht.

Die diesjährige Interkulturelle Woche steht unter dem Motto „Offen geht“. Steinert wolle erreichen, dass unterschiedliche Gruppen „sich kennenlernen und nicht nur in ihrer Blase verbleiben. Da helfen persönliche Beziehungen ungemein weiter“. Um diese zu knüpfen, seien Veranstaltungen wie das interkulturelle Frühstück eine gute Gelegenheit.

Weitere Informationen zur interkulturellen Woche gibt es unter www.donnersberg.de in der Rubrik „Aktuelles aus dem Kreishaus“. Für einen Großteil der Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich, genaue Infos hierzu gibt es auf dem Ablaufplan, der ebenfalls auf der Webseite des Kreises zu finden ist.