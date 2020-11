Coronabedingt finden die Informationsabende an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Eisenberg sowohl für die künftigen fünften Klassen als auch für die gymnasiale Oberstufe in digitaler Form statt. Wer Näheres über die Oberstufe erfahren möchte, hat dazu am heutigen Montag, sowie am 11. Januar, jeweils ab 19 Uhr, Gelegenheit. Die Teilnahme erfolgt über den folgenden Link, der entweder eingegeben oder über die Homepage der Schule angeklickt werden kann: https://bbb-schulen.rlp.net/b/703-lnn-wgo-jrm.

Auf gleiche Weise und über die gleiche Internetadresse können sich die künftigen Fünftklässler und ihre Eltern über die IGS informieren. Die Termine hierfür lauten: Freitag, 27. November, 15 und 18 Uhr; Mittwoch, 2. Dezember, und Donnerstag, 3. Dezember, jeweils um 19 Uhr. Darüber hinaus gibt es eine telefonische Sprechstunde am Samstag, 28. November, von 10 bis 12 Uhr.