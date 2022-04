Der Donnersbergkreis hat sich dem Projekt Integreat angeschlossen und ist nun auch auf der App sowie Homepage des Anbieters mit einem mehrsprachigen Angebot vertreten. Damit wurde eine Plattform für Neuankömmlinge und Helfer geschaffen.

Das Angebot kann auch als Broschüre heruntergeladen und ausgedruckt werden. Ziel ist es, die Menschen, die hier ankommen, bestmöglich zu unterstützen. Außerdem soll so der Austausch der Helfer untereinander erleichtert werden.

Angestoßen wurde eine Beteiligung an dem Projekt von Erika Steinert, der Integrationsbeauftragten des Donnersbergkreises. Zum Start sind zahlreiche Elemente der App in Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch verfügbar.

„Wir machen uns intensiv darüber Gedanken, wie wir die bei uns ankommenden Menschen unterstützen können und wie wir ihnen auch Angebote vermitteln können. Integreat ist hierfür ein idealer Weg“, sagt der Donnersberger Landrat Rainer Guth. Die Erstellung der App war eine Gemeinschaftsaktion zwischen Kreisverwaltung und ehrenamtlichen Helfern.

Die Integreat-Nutzer erhalten Informationen zum Donnersbergkreis, Hinweise zu wichtigen Internetseiten, zum Thema Coronavirus oder zum Öffentlichen Personennahverkehr. Zudem gibt es einen Bereich für die Helfer sowie eine digitale Pinnwand mit verschiedenen Angeboten, die jeder erweitern kann.

Die digitale Integrations-Plattform Integreat wird von über 80 Städten und Landkreisen in Deutschland eingesetzt. Ausgangspunkt der mehrsprachigen digitalen Lösung war eine Broschüre, die 1997 an Zugewanderte verteilt wurde mit hilfreichen Tipps, lokalen Anlaufstellen und Ansprechpersonen. Abrufbar ist die Lösung im Internet via www.integreat.app/donnersberg und auch www.ukrainehilfe.donnersberg.de.