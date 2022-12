Der Integrationspreis des Donnersbergkreises 2022 ist ausgeschrieben. Gesucht werden Projekte, in denen unter Beteiligung von Migranten und Geflüchteten ehrenamtlich innovative Ideen und Konzepte in der Integrationsarbeit umgesetzt oder geplant werden. Bewerbungen sollten maximal eine DIN-A4-Seite enthalten, aus deren Inhalt deutlich werden soll, was gemacht wird, wer beteiligt ist und worin die Innovation besteht.

Eine Jury wählt aus den eingegangenen Vorschlägen die Preisträger aus. Sie werden öffentlich vorgestellt und mit einer Preisverleihung gewürdigt. Das Preisgeld beträgt 750 Euro. Bewerbungsschluss ist am 31. Dezember. Anträge können in digitaler Form bei der Integrationsbeauftragten des Donnersbergkreises, Erika Steinert, per Mail an esteinert@donnersberg.de eingereicht werden.