Ohne Insekten wäre das Leben, wie wir es kennen, undenkbar. Deshalb müssen die Krabbeltiere, insbesondere Bienen, geschützt werden. Das Gymnasium Weierhof zeigt in seinem Insektengarten, wie es geht. Schon ein paar Wildblumen können helfen.

„Jeder kann etwas für unsere Insekten tun“, sagt Petra Peter, Kunstlehrerin am Gymnasium Weierhof. Das sei nicht kompliziert und könne auch mit insektenfreundlichen Pflanzen ebenso schön aussehen. Peter ist Beauftragte für den sechs Hektar großen Schulcampus. Unter ihrer Leitung wurde der Schulgarten am Gymnasium Weierhof zu einem Insektenparadies umgewandelt.

Wichtig ist dabei, auf sogenannte gefüllte Blumen zu verzichten, wie sie oft im Baumarkt zu finden seien. Gefüllte Blumen erkennt man daran, dass nur die Blüten sichtbar sind, nicht aber die Staubgefäße. Denn das macht es Bienen schwer, zu den Staubgefäßen zu gelangen. Die Tiere kommen nicht an das Innere der Blume und damit nicht an ihr Essen. Besser sind Wildblumen, die offen sind und den Bienen mehr Nahrung bieten. „Gut ist es, mit einem Experten zu sprechen“, rät Peter. Sie selbst hat die Pflanzen bei der Gärtnerei Strickler in Alzey geholt und sich dort beraten lassen. Jeder könne klein anfangen, insektenfreundliche Wildblumen in seinen Garten pflanzen und so die Bienen vorm Verhungern bewahren.

Sonnenfallen für kalte Tage

Insekten sind wichtig für Obst und Gemüse. Bei der Nahrungssuche sammeln Bienen Nektar und Pollen. Wenn eine Biene auf den Blüten eines Apfelbaums halt macht, bleiben einige dieser gesammelten Pollen hängen. Die Blüte ist bestäubt und kann Früchte bilden. Um 75 Prozent seien Insekten zurückgegangen, sagt die Lehrerin. Ein Grund mehr, um den 80 Quadratmeter großen Schulgarten umzugestalten. Nährstoffreicher Boden und eine sonnige Lage sorgten dafür, dass zwar viel wuchs, es aber keine Vielfalt gab. Mithilfe des Schulelternbeirats, Sachspenden und der Unterstützung vom Förderverein verwandelte sich die Fläche in ein Insektenparadies. Im Rahmen der Schulcampus-Aktion pflanzten und säten Eltern Pflanzen, sodass der Garten am Ende einen nährstoffärmeren Boden und verschiedene Bereiche bekam, von denen jeder eine andere Funktion hat.

Insgesamt gibt es fünf Module: ein Sandarium, Wildstauden, Sonnenfallen, eine Tränke und einen Käferkeller. Das Sandarium – ein Hügel aus Sand – ist das Zuhause von Sandbienen. Ein Stück weiter befinden sich die Beete, in denen Wildstauden angepflanzt wurden. Diese Pflanzen sollen Insekten anlocken. Unterschiedliche Blumen sind attraktiv für unterschiedliche Insekten. In dem Insektengarten gibt es über 50 verschiedene Pflänzchen. Am Rande der angelegten Beete stehen Sonnenfallen. Dafür werden Steine zu einer Pyramide gestapelt. Tagsüber heizt die Sonne die Steine auf und Insekten, aber auch Eidechsen sind in der Nacht darin vor Kälte geschützt. In Arbeit sind noch eine Tränke und ein Käferkeller, ein Stapel Totholz in denen Käfer einziehen sollen.

Besser Laub liegen lassen

Auch Pflanzen, die nachts duften, wachsen im Insektengarten. Sie locken Tiere an, die bei Dunkelheit unterwegs sind, wie zum Beispiel Motten. So nutzlos die Nachtfalter dem einen oder anderen erscheinen mögen, für Fledermäuse sind sie eine Nahrungsquelle und damit überlebenswichtig. Nicht nur rund um die Uhr, sondern möglichst das ganze Jahr soll der Garten attraktiv für Insekten sein. Dafür gibt es einerseits Frühblüher, andererseits Efeu, der bis in den Oktober blüht. Für Schmetterlinge bietet der Garten schon im Kindesalter eine Mahlzeit an: Brennnesseln, die gerne von den Raupen gefressen werden.

Praktisch ist es, die Natur für sich arbeiten zu lassen, Probleme selbst zu lösen. „Eine meiner Pflanzen war einmal über und über mit Raupen bedeckt“, erzählt Petra Peter. „Ich habe begonnen die Raupen zu entfernen, aber nach kurzer Zeit kamen Wespen, haben die Raupen zersägt und weggetragen.“ Ebenso nützlich ist es, einen Komposthaufen zu haben. Damit müssen Bioabfälle nicht in die Mülltonne wandern und können als Dünger verwendet werden. Außerdem empfiehlt Peter, Laub im Garten liegen zu lassen, denn es speichert Flüssigkeit. „Wer biologisch gärtnert, der spart Wasser“, sagt Peter. „Doch die meisten fahren das Gold ihres Gartens weg.“

Wissen hautnah

Das Insektenparadies ist nicht nur ein Zuhause für Krabbeltiere, sondern auch ein Lehrgarten für Schüler. Wissen über Insekten und Artenvielfalt kann praktisch angewandt werden. Noch sieht man in den Beeten mehr Erde als Pflanzen, doch das soll sich im nächsten Jahr ändern. Neue Pflänzchen werden hinzukommen und die, die schon eingepflanzt sind, sollen in die Höhe schießen. Darunter ist auch die Königskerze, die über zwei Meter groß werden kann. „Einige Pflanzen werden sich durchsetzen, andere nicht“, sagt Petra Peters. So sei die Natur. Und für die Schüler hat der Garten noch einen Vorteil: die Früchte, die an den Bäumen und Sträuchern wachsen werden, können vernascht werden. Nicht zuletzt dank der Insekten.