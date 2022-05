Weil sie wegen einem auf ihrer Hand sitzenden Insekt erschrocken ist, hat eine 18-jährige Autofahrerin am Sonntagnachmittag auf der B47 einen Unfall verursacht. Die junge Frau war nach Polizeiangaben gegen 13.45 Uhr von Albisheim in Richtung Kirchheimbolanden unterwegs, als sie den ungebetenen Mitfahrer – um welches Tier es sich handelte, ist nicht bekannt – bemerkte und deshalb abgelenkt war. Sie ist mit ihrem Wagen zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten, hat dann ruckartig nach rechts gelenkt, um wieder in die Spur zu gelangen. Dabei ist der Pkw jedoch ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im angrenzenden Grünstreifen hat sich das Auto überschlagen und ist auf der Seite liegen geblieben – die 18-Jährige ist dabei zum Glück nur leicht verletzt worden. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.