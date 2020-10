Unverrichteter Dinge musste Einbrecher in Kalkofen abziehen. Die unbekannten Täter brachen im Laufe der vergangenen Tage in das Sportheim in Kalkofen ein. Der genaue Tatzeitpunkt steht noch nicht fest. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen die Einbrecher nach Angaben der Polizei die Glasscheibe der Eingangstür ein. Das Gebäude selbst wird allerdings zur Zeit gar nicht benutzt, stand leer und bot auch keine stehlenswerten Güter.