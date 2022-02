An einem Auto, das in der Kirchheimbolander Straße in Dannenfels geparkt war, haben unbekannte Täter am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr eine Scheibe an der hinteren Fahrerseite eingeschlagen. Es handelt sich nicht um einen Einzelfall.

Sechs Autoscheiben wurden innerhalb von zwei Monaten in Dannenfels eingeschlagen. Die Polizei Kirchheimbolanden vermutet aufgrund des kurzen Zeitraums, in dem sich die Taten häuften, dass ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht. Zumal die beschädigten Autos immer in der Bastenhauser oder der Kirchheimbolander Straße standen. Genaue Hinweise darauf gibt es aber (noch) nicht.

Die erste Tat fand am 11. Dezember statt, es folgten drei weitere in diesem Monat, an einem Tag wurden gleich zwei Wagen beschädigt. Bei drei Fahrzeugen wurde damals die Heckscheibe eingeschlagen, an einem weiteren Auto wurde ein Außenspiegel beschädigt. Beim vierten Vorfall hatten es die Täter auf das hintere Fenster an der Fahrerseite abgesehen – wie bei der aktuellen Tat. Im Januar wurde dann erneut eine Heckscheibe eingeschlagen.

Reiner Vandalismus

Kurios: Die vier Vorfälle, bei denen die Heckscheibe beschädigt wurde, fanden an Autos statt, die in der Bastenhauser Straße geparkt waren. Die hinteren Scheiben an der Fahrerseite wurden bei parkenden Fahrzeugen in der Kirchheimbolander Straße beschädigt.

Die Polizei vermutet, dass für alle Beschädigungen ein Stein verwendet wurde, auch wenn nicht immer einer in der Nähe der beschädigten Fahrzeuge gefunden wurde. Der Fahrzeuginnenraum wurde, soweit die Polizei das sagen kann, nicht angegangen. Es handelt sich also nicht um Aufbrüche, sondern um reinen Vandalismus. Und dagegen könne man sich nur schwer schützen. Die Polizei rät, die Fahrzeuge wenn möglich in eine Garage oder auf ein Grundstück zu stellen. Die Beamten ermitteln weiter, um den oder die Täter zu finden.

Info

Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um Hinweise an die Dienststelle unter Telefon 06352 911-2700.