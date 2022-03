Mit Winzersekt und Kakao auf dem Römerplatz

Der IWC Kirchheimbolanden ist beim Frühlingserwachen auf dem Römerplatz präsent. Im Angebot: Winzersekt aus der Region (Weingut Schwedhelm), Minttukaakao (Bio-Kakao mit Pfefferminzlikör), Kakao für die Kleinen sowie Laugenkonfekt. Der Erlös und die Spenden dieses Tages fließen in die gemeinsame Aktion der rotarischen Familie in Kirchheimbolanden zugunsten der Ukraine. Rotary Club Kirchheimbolanden, Rotaract Donnersberg und Inner Wheel Club Kirchheimbolanden nutzen einen noch offenen Korridor und schicken zwei 40-Tonner beladen mit überlebenswichtigen Produkten für alle Betroffenen im Kriegsgebiet direkt nach Lemberg zum Roten Kreuz.