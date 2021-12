Die Kirchheimbolander Innenstadt wird um ein weiteres Geschäft ärmer: Zum Jahresende schließt Art Vivendi, das Fachgeschäft für Wohnaccessoires, in der Schloßstraße. Im Februar 2022 hätte Art Vivendi sein 15. Jubiläum gefeiert: Anfang 2007 hatte Inhaberin Petra Nagel-Schmidt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Angefangen hatte das Einrichtungsgeschäft in der Schloßstraße 22, später zog es dann in die Räume am Römerplatz.