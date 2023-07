Seit gut einem Jahr existiert die Initiative „Zeit zu verschenken“. Wofür Gründerin Simone Keller dankbar ist und welchen kleinen Wermutstropfen es gibt, hat sie Stefanie Seither erzählt.

Wie lief das Sommerfest, Frau Keller?

Gut! Es waren zahlreiche Besucher und einige Besuchte dabei in der Grillhütte in Alsenz. Seit dem letzten Artikel in der RHEINPFALZ ist unsere Gruppe viel größer geworden. Von ursprünglich fünf, sechs sind wir jetzt mittlerweile bei 17. Vor allem im Ostkreis haben wir nach dem Artikel im Dezember Mitglieder hinzugewonnen. Das macht richtig Spaß, wenn man mitbekommt: Es funktioniert! Und vor allen Dingen: Wir haben eine Spende von einem Ehepaar bekommen aufgrund des Artikels. Daher konnten wir dann das Grillfest ein bisschen großzügiger gestalten. Richtig prima!

Das ist ja wirklich großartig! Wie läuft es ansonsten derzeit?

Momentan klappt es wirklich gut. Es sind feste Besuchspärchen, die mit Engagement dabei sind. Die Ehrenamtler freuen sich auch jedes Mal auf die Gruppentreffen. Am Anfang war das immer noch ein bisschen verhalten, wo man mehr moderieren musste. Aber mittlerweile komme ich kaum noch zu Wort, weil die untereinander sich so gut verstehen und miteinander erzählen. Zu den Treffen wünschen sich die Ehrenamtlichen immer mal wieder ein Thema, zu dem wir dann eine Info-Veranstaltung organisieren. Da gucken wir, dass wir jemanden finden, der dazu ein Stündchen etwas erzählt. So hatten wir im Januar eine Veranstaltung zum Thema „Erste Hilfe im Alter“, im Herbst gibt es einen Vortrag zur Parkinson-Erkrankung.

Bei diesen Gruppentreffen sind die Besuchten normalerweise nicht dabei?

Nein, das ist für die Ehrenamtlichen. Da können sie sich austauschen: Was war bei mir, was läuft gut, was würde ich mir wünschen, was gab’s Besonderes? Daraus entstehen dann auch die Themen, zu denen wir Dozenten suchen.

Und alle 17 Besucher haben derzeit einen festen Besuchspartner?

Nicht alle. Aktuell suche ich für eine Dame aus dem Bereich Alsenz/Obermoschel, die sich als Besucherin gemeldet hat, einen Besuchspartner. Das Problem ist: Es ruft keiner an und sagt: „Ich bin einsam, schicken Sie mir mal Besuch!“ Das ist so ein bisschen negativ behaftet, dass jemand denkt, der hat nichts zu tun, dem ist langweilig zu Hause. Die meisten, die ich bisher vermittelt habe, kamen bei mir aus der Beratung.

Man muss dann auch sehen, dass der Besucher und der Besuchte in der Nähe wohnen. Prinzipiell können sich gerne beide melden, egal wo, ob die in Eisenberg, Göllheim, Kibo oder Winnweiler wohnen. Kürzlich war ein Fall in Höringen, wo ich so gerne jemanden gehabt hätte als Besucher, aber dort habe ich keine Ehrenamtliche derzeit. Man kann von einem Ehrenamtlichen nicht erwarten, dass er 25 Kilometer fährt.

Wie viel Zeit verbringen Sie mit der Initiative an einem durchschnittlichen Arbeitstag?

Das läuft neben dem normalen Tagesgeschäft. Man muss schon sagen: Man muss sich um seine Ehrenamtlichen kümmern. Das geht nicht nach dem Motto: „Das haben wir jetzt ins Leben gerufen und das läuft von alleine.“ Man muss sich immer wieder vergewissern: Klappt es? Gibt es etwas Besonderes? Ich mache das in aller Regel so, dass ich einmal im Monat bei den Ehrenamtlichen anrufe. Das habe ich aber auf mehrere Köpfe verteilt, für einen allein binden die Anrufe zu viel Zeit. Auch die Treffen müssen vorbereitet werden. Ich kann da jetzt schwer eine Zahl nennen. Aber ich mache die Arbeit wirklich gern, denn ich finde das eine sehr sinnvolle Sache.

Die positiven Rückmeldungen bestärken Sie darin.

Ja, natürlich. Einige Besuchte waren nach dem Sommerfest ganz begeistert und meinten: „Das war so schä, das mache mer doch emol widder!“ Es war eine Dame dabei, die ist 93 Jahre. Sie hat begeistert mitgemacht, als Tonja Loureiro Bewegungsspiele angeleitet hat, und von ganzem Herzen gestrahlt. Sie war mitten dabei und hat einen schönen Mittag gehabt – wo sie sonst nicht rauskommt, da sie keine Angehörigen hat. Ich denke, da hat es gepasst, da haben wir alles richtig gemacht.

Zur Sache: Zeit zu verschenken

Simone Keller vom Pflegestützpunkt Donnersbergkreis West hat die Initiative „Zeit zu verschenken“ im Jahr 2022 gegründet. Ehrenamtler besuchen ältere Menschen, verbringen mit ihnen Zeit und wollen so etwas gegen Vereinsamung im Alter tun. Profitieren können laut Keller von dem Kontakt sowohl Besuchter als auch Besucher.