Brieffreundschaften zwischen jungen Menschen und Senioren knüpfen: Das ist Ziel einer Aktion, die Gemeindeschwester plus Eva Müller initiiert hat. „Leider hat das Briefeschreiben nicht mehr einen so großen Stellenwert in der Kommunikation wie in der Vergangenheit, und gerade für viele Grundschüler ist dies etwas Unbekanntes“, betont die beim Kreis angestellte Gemeindeschwester plus, die sich um ältere, noch selbstständig in den eigenen vier Wänden wohnende Bürger rund um den Donnersberg kümmert. Nach ihrer Einschätzung freuen sich Kinder über ältere Menschen, die Lust und Freude am Schreiben und Erzählen haben und die eine Brieffreundin oder einen Brieffreund suchen. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Und melden dürfen sich auch Senioren, die Kontakt mit Gleichaltrigen suchen.

Wer Interesse hat, kann sich bei Eva Müller melden unter Telefon 06352 710-323, per E-Mail an gemeindeschwester-plus@donnersberg.de oder per Post an Kreisverwaltung, Uhlandstraße 2 in 67292 Kirchheimbolanden. Müllers Appell: „Machen Sie mit und werden Sie beste Brieffreunde.“