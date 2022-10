Vertreter der Ortsgemeinden rund um das Vorholz haben sich einiges vorgenommen: Gemeinsam mit den Tourismusverbänden in Kirchheimbolanden und Alzey wollen sie dafür sorgen, dass sich Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer besser in der Region orientieren können – real wie virtuell. Eine neue Beschilderung sowie der Aufbau einer digitalen Plattform stehen ganz oben auf der Agenda der Initiative der Vorholzgemeinden. Zudem will sie erreichen, dass die Region ans Radwegenetz der Verbandsgemeinde Alzey-Land angeschlossen wird. Teil dieser Initiative sind die Gemeinden Morschheim, Oberwiesen, Orbis, Bechenheim, Nack, Nieder-Wiesen und Offenheim.

Zu einer ersten Veranstaltung lädt sie für Sonntag, 16. Oktober, ein. Ab dem Parkplatz Vorholz soll rund um den Kappelberg gewandert werden, Treffpunkt ist um 14 Uhr. Im Anschluss an die Wanderung gibt es Essen und Getränke.