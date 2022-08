Ein Brand in Kriegsfeld hat am Freitagmittag ein Großaufgebot der Feuerwehr aus Kirchheimbolanden und Rockenhausen auf den Plan gerufen. Auf dem Aussiedlerhof bei Kriegsfeld in Richtung Oberhausen hatte sich der Inhalt eines Getreidesilos entzündet.

Vor Ort war der Brand aber kleiner als gedacht. Nach nicht einmal einer Stunde war das Feuer gelöscht, anschließend suchte die Feuerwehr noch nach Brandnestern mit der Wärmebildkamera. Das Silo wurde in Mitleidenschaft gezogen, ein Ausbreiten des Brandes durch den Einsatz der Feuerwehr aber verhindert.