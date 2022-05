Ganz besondere „Pilzarten“ stehen auf dieser Infotafel in Münchweiler an der Alsenz. Der „echte und falsche Becherling“ sind aber Sorten, die nicht in die Natur gehören – sondern Plastikbecher, die gedankenlos in den Wald geworfen wurden. Der Abfall, der auf der Tafel vorgestellt wird, ist bewusst nach echten Pilzarten benannt, weil er fast schon zum alltäglichen Waldbild gehört. Doch diese „Eindringlinge“ gefährden die Umwelt und müssen richtig entsorgt werden – wie die Infotafel deutlich macht.

Mit dem Projekt will der Pfälzerwald-Verein (PWV) in Münchweiler die Menschen zum Nachdenken anregen. „Dem PWV ist es ein Anliegen, dass uns die Landschaft erhalten bleibt“, sagt Vorsitzender Dieter Moll.

Ursprünglich stammt die Idee von Manfred Schneider aus Eisenach: Seine Infotafel wurde bereits in der Thüringischen Rhön aufgestellt. Schneider stellte nun dem Pfälzerwald-Verein in Münchweiler das Bild kostenlos zur Verfügung, woraufhin der PWV zwei eigene Infotafeln anfertigen ließ. Sie stehen vor der Hohlsteinhütte und an der „Wegspinne“ auf dem Kirschgarten.