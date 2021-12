Für Personen oder Organisationen, die eine Corona-Teststelle eröffnen wollen, bietet die Kreisverwaltung am Montag, 18 Uhr, eine Info-Veranstaltung in digitaler Form an. Die Kreisverwaltung reagiert damit auf entsprechende Anfragen von Interessenten, zumal der Bedarf an Corona-Tests durch die neuen Regelungen deutlich steigen wird. Anfragen kämen laut einer Pressemitteilung des Kreises beispielsweise von Gastronomen, die selbst ihren Gästen Tests anbieten wollten. „Hier konnte im Kreis vielfach dank ehrenamtlichen Engagements das Angebot bereits erweitert werden“, vermerkt Landrat Rainer Guth dankbar. „Mich beeindruckt einmal mehr, wie viele Menschen sich hier zum Wohle der Gesellschaft einsetzen. Dafür danke ich allen ganz herzlich. Ich sehe aber auch, dass noch weitere Teststellen vonnöten sind. Daher freut es mich, dass es Personen und Organisationen gibt, die dies angehen möchten.“ In der Infoveranstaltung wird Eberhard Fuhr, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Donnersbergkreises, erläutern, wie eine Teststelle betrieben werden kann und Fragen dazu beantworten. Der Zugang erfolgt über die Internetseite des Landkreises. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.