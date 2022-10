In der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land soll es bald einen Bürgerbus geben, der von ehrenamtlichen Helfern betrieben wird. Am Donnerstag, 13. Oktober, laden die VG und die Agentur Landmobil zu zwei Informationsveranstaltungen ein. Die erste findet um 18 Uhr in der Donnersberghalle in Rockenhausen statt, die zweite um 20 Uhr in der Nordpfalzhalle in Alsenz.

Gesucht werden Fahrer und Mitglieder für ein Telefonteam. Wegen der großen Fläche der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land sollen zwei Fahrzeuge eingeführt werden. Dafür wird ein etwa 20- bis 25-köpfiges Team gesucht. Oberstes Ziel des Projekts ist es, die Situation für Menschen in kleinen Ortsgemeinden zu verbessern, bessere Lebensbedingungen zu schaffen. Im Mai wurden dafür bereits die Weichen im VG-Rat gestellt. Der Start für den selbst organisierten Fahrdienst in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land soll laut derzeitiger Planung im Frühsommer 2023 erfolgen.