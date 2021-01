Ein für Mittwoch geplanter Infoabend zur Glasfaserversorgung in Albisheim kann wegen Corona jetzt nur virtuell stattfinden.

Per Ratsbeschluss und mittels eines Kooperationsvertrages mit dem Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ hat die Ortsgemeinde den Weg für Glasfaserverbindungen in Albisheim geebnet. Voraussetzung für den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde ist jedoch, dass mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte auch angeschlossen werden wollen. Aus diesem Grund ist das Unternehmen Deutsche Glasfaser derzeit auf Akquise in der Gemeinde.

Zu diesem Zweck war für den morgigen Mittwoch auch ein Informationsabend geplant. Dieser kann aufgrund der aktuellen Corona-Situation allerdings nicht stattfinden. Stattdessen bietet das Unternehmen morgen ab 19 Uhr eine Online-Information an. An der Online-Präsentation kann über PC, Laptop, Smartphone oder Tablet teilgenommen werden. Genaue Informationen und die nötigen Zugangsdaten sollte jeder Haushalt erhalten haben.

Auch Servicepunkt bleibt vorläufig geschlossen

Der an der ehemaligen Volksbank zur weiteren Beratung vorgesehene Servicepunkt bleibt coronabedingt vorläufig bis Ende Januar geschlossen. Nach Auskunft der Koordinationsabteilung des Unternehmens sollen unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen Hausbesuche durch einen Mitarbeiter mit persönlicher Beratung ermöglicht werden. Über situationsbedingte Ankündigungen könne man sich am Aushang des Servicepunktes informieren, so die Koordinationsabteilung.

Für Kirchheimbolanden gibt es ebenfalls einen Online-Infoabend: am Donnerstag, 28. Januar, ab 19 Uhr.