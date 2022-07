Bald sollen Gauersheim, Dannenfels, Bischheim, Ilbesheim und Rittersheim durch Deutsche Glasfaser mit schnellem Internet versorgt werden, daher beginnt nun die Ausbauplanung. Das Team von Deutsche Glasfaser möchte die Bürger über die nächsten Schritte informieren und lädt daher zu einem Bauinformationsabend am Mittwoch, 13. Juli um 19 Uhr in die Mehrzweckhalle Gauersheim ein. Bei der Veranstaltung sollen die Bürger alles rund um den Glasfaserausbau, den Hausanschluss und die Installation der Endgeräte erfahren. Außerdem können sie sich über den Bauprozess und die Baumaterialien von Deutsche Glasfaser informieren. In Dannenfels sollen bereits Ende Juli die Tiefbauarbeiten starten. In der Woche ab 11. Juli finden die ersten Hausbegehungen mit dem beauftragten Baupartner Geodesia statt, um die Verlegung der Glasfaserleitungen auf den Grundstücken zu planen. Das Team von Deutsche Glasfaser steht zudem weiterhin für alle Rückfragen im Servicepunkt Göllheim (Hauptstr. 35) mittwochs in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr persönlich zur Verfügung. Fragen zum Bau beantwortet auch die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 02861 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.