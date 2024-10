Tut sich was im Forsthaus Vorholz? Diese Frage ist wieder aktuell, seit die VG Alzey-Land das Anwesen gekauft hat. Am 28. Oktober findet dazu eine Info-Veranstaltung statt.

Seit gut 20 Jahren steht das Forsthaus Vorholz schon leer. Davor diente das im Wald zwischen Orbis und Offenheim gelegene Anwesen als beliebtes Ausflugslokal, das auch von Gästen aus dem Donnersbergkreis oft und gerne besucht wurde. Gastronomie gibt es in dem 1807 erbauten und danach mehrfach erweiterten Forsthaus allerdings seit Anfang der Nullerjahre schon nicht mehr. 2005 musste das Anwesen zwangsversteigert werden. Es fand sich ein Investor, der mit großen Plänen von sich reden machte. Umgesetzt wurden diese allerdings nie – das ambitionierte Vorhaben blieb mitten in der Renovierung stecken, und das Anwesen versank im Dornröschenschlaf.

Bis sich nach vielen Jahren des Leerstands etwas zu bewegen begann: Nach Sondierungen und Verhandlungen, die fast ein Jahr dauerten, kaufte die Verbandsgemeinde Alzey-Land das Anwesen vor knapp zwei Jahren samt dem mehr als 8000 Quadratmeter umfassenden Gelände – mit Plänen, es weiterzuentwickeln. Unter anderem im Zusammenhang mit einem Premiumwanderweg, bei dem auch eine Kooperation mit der VG Kirchheimbolanden geplant ist. In der Folge gründeten Vertreter der acht an den Forst angrenzenden Gemeinden, darunter auch Orbis, Oberwiesen und Morschheim, eine Interessensgemeinschaft: um das Areal aufzuwerten, etwa vorhandene Wanderwege sichtbar zu machen oder für eine bessere Beschilderung zu sorgen.

VG leitet erste Schritte in die Wege

Die VG Alzey-Land hat gleich nach dem Kauf erste Schritte in die Wege geleitet, um das Gebäude vor dem weiteren Verfall zu bewahren. Unter anderem wurden die Ver- und Entsorgungsleitungen geprüft und saniert. Sehr viel mehr ist nach außen hin seitdem allerdings noch nicht passiert.

Inzwischen habe man seitens der VG aber einige Pläne entwickelt, teilte Bürgermeister Steffen Unger der RHEINPFALZ jetzt mit. Über diese Pläne möchte die VG in der kommenden Woche die Öffentlichkeit unterrichten. Geplant sind zwei identische Info-Veranstaltungen; am Montag, 28. Oktober, in der Gemeindehalle Oberwiesen und am Dienstag, 29. Oktober, im Bürgerhaus Bechenheim.

Info:

Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Laut VG wird der Mauchenheimer Autor und Heimatkundler Volker Gallé den Abend jeweils mit einem Vortrag zur Geschichte des Vorholzes eröffnen. Danach erzählt Revierförster Joscha Erbes, wie der Klimawandel die Arbeit im Wald verändert, und die Mitglieder der Interessengemeinschaft stellen sich und ihre Arbeit vor. Zum Schluss wird die VG Alzey-Land die künftigen Projekte zur Entwicklung des Vorholzes vorstellen.