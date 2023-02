Am Montag, 6. Februar, und am Dienstag, 7. Februar, finden an der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis wieder – inhaltlich gleiche – Informationsveranstaltungen zu den Schulformen statt, die nach der 9. oder 10. Klasse ab August besucht werden können. Der Infoabend am Montag findet ab 18 Uhr in Eisenberg, Martin-Luther-Straße 18, die Veranstaltung am Dienstag findet in Rockenhausen, Alleestraße 8, statt.

Der Weg vom Hauptschulabschluss zur Mittleren Reife ist möglich durch den Besuch der Berufsfachschulen I und II, die mit verschiedensten beruflichen Schwerpunkten angeboten werden, beispielsweise Technik, Wirtschaft, Pflege/Gesundheit oder Hauswirtschaft. Vorgestellt werden außerdem Schulformen, die nach der Mittleren Reife besucht werden können.

Montags finden zusätzlich und nur am Standort Eisenberg Informationsveranstaltungen statt zum Beruflichen Gymnasium, Fachrichtung Wirtschaft (Beginn: 19.30 Uhr). Ebenso nur in Eisenberg gibt es ab 18 Uhr Informationen zur Fachschule Altenpflegehilfe (1-jährig) und zur 3-jährigen Ausbildung als Pflegefachkraft. Um 19 Uhr beginnt die Informationsveranstaltung für Heilerziehungspfleger. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage bbs-donnersbergkreis.de.