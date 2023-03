Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Authentisch und realitätsnah – so will sich Lisa Görmiller auf ihrem Instagram-Account „dailylissi“ zeigen. Sie erzählt dort aus ihrem täglichen Leben, von ihrem Hund Bobby und ihrer bevorstehenden Hochzeit. 17.000 Follower geben ihr positives Feedback, aber sie merkt auch Neidstrukturen in den Sozialen Medien. Für 2022 hat sich Görmiller deswegen eine besondere Aufgabe vorgenommen.

Eine schöne, rosafarbene, heile Welt? Die gibt es manchmal, aber es gibt auch andere Zeiten im Leben. Mit ihrem Instagram-Account „dailylissi“