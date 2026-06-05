Nach der ersten Beteiligungsrunde wird es konkret: Der Planentwurf für das umstrittene Gebiet soll jetzt öffentlich ausgelegt werden.

Wer wissen will, was beim geplanten Industrie- und Gewerbegebiet „Gemeindeallmende“ auf Alsenbrück-Langmeil zukommt, der hat bald erneut die Gelegenheit dazu. In gemeinsamer Sitzung haben der Ortsgemeinderat Winnweiler und der Ortsbeirat Alsenbrück-Langmeil die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung beraten und den überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans gebilligt. Der Ortsbeirat empfahl, den Abwägungsvorschlägen zu folgen. Der Gemeinderat schloss sich dieser Linie an. Damit kann der Entwurf nun förmlich öffentlich ausgelegt werden. Parallel dazu werden Behörden und andere Träger öffentlicher Belange erneut beteiligt.

Für Bürger ist das der entscheidende Punkt: In der Offenlage können die Unterlagen noch einmal eingesehen und bewertet werden. Wer Auswirkungen auf Verkehr, Lärm, Landschaft oder das Ortsbild befürchtet, kann sich erneut äußern. Erst danach wird wieder abgewogen.

Schon vom 4. August bis 8. September 2025 hatten Bürger Gelegenheit, die Planung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung einzusehen und Stellung zu nehmen. Genau diese Rückmeldungen wurden nun ausgewertet. Vorgestellt wurden sie von Planer Christmann vom Büro FIRU aus Kaiserslautern, der in der Sitzung auch die Abwägungsempfehlungen erläuterte.

Einen konkreten Nutzer gibt es noch nicht

Das Plangebiet liegt südöstlich von Winnweiler auf der Gemarkung Alsenbrück-Langmeil. Es umfasst rund 18 Hektar und liegt zwischen der L 401 im Süden und der B 48 im Westen. Nordwestlich grenzen bestehende gewerbliche Nutzungen an, östlich schließen landwirtschaftlich genutzte Flächen an.

Nach Darstellung der Gemeinde sollen mit dem Bebauungsplan die Voraussetzungen für ein Industrie- und Gewerbegebiet geschaffen werden. Gedacht ist die Fläche nach früheren Angaben vor allem für größere, regional bedeutsame Unternehmen. Einen konkreten Nutzer gibt es bislang nicht. Genau das hatte die Debatte vor Ort zusätzlich angeheizt.

Denn die „Gemeindeallmende“ ist nicht ganz unumstritten im Ort. Kritiker befürchten mehr Verkehr, zusätzlichen Lärm und Eingriffe in Natur und Landwirtschaft. In einer Bürgerversammlung hatten Orts- und VG-Bürgermeister Rudolf Jacob sowie Planer Fragen beantwortet und die nächsten Schritte angekündigt. Genau diese folgen nun. Nach der Offenlage wird erneut abgewogen; erst dann kann der Bebauungsplan endgültig beschlossen werden.