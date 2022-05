Ab Mitte Mai führt die Straßenmeisterei Rockenhausen jeweils unter eintägiger Vollsperrung Sanierungsarbeiten an verschiedenen Straßen im Donnersbergkreis durch. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Worms mit.

Ausweichrouten sind ausgeschildert. Sofern die Witterung es zulässt, sind die Maßnahmen zu folgenden Terminen geplant: am Montag, 16. Mai, an der L394 südlich von Dannenfels zwischen Steinbach und der Einmündung der K50 nach Jakobsweiler; am Dienstag, 17. Mai, an der K1 zwischen Lohnsfeld und Potzbach einschließlich der Einmündung zum Schmitterhof (dieser ist per Bus bis gegen 14 Uhr aus Richtung Potzbach erreichbar); am Mittwoch, 18. Mai, die K62 zwischen Stetten und der Einmündung in die L447; am Donnerstag, 19. Mai, ebenfalls die K62 in anderer Richtung zwischen Stetten und der Einmündung in die L386.