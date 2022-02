Am späten Dienstagnachmittag und am Dienstagabend kam es in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zu zwei Einbrüchen. Zunächst wurde in Kirchheimbolanden zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr ein Fenster im Hochparterre eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr wurde dann in Bischheim die Scheibe des Wohnzimmerfensters eines weiteren Einfamilienhauses eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter in beiden Fällen ins Haus und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit jeweils unklar. Zudem steht noch nicht abschließend fest, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte und ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06352 911-2700 zu melden. Die Polizei rät außerdem grundsätzlich dazu, in der dunklen Jahreszeit Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen und Rollläden zur Nachtzeit geschlossen zu halten.