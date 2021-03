Nicht genug, dass bislang Unbekannte in der Nacht von 25. auf 26. Februar unerlaubt in einem Wingertshäuschen bei Stetten gefeiert haben. Sie haben dabei auch Schäden verursacht, deren Höhe zunächst unklar war. Hinweise an die Polizeidienststelle Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.