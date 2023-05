Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Inbild“ ist die Ausstellung überschrieben, mit der sich ab Sonntag die in Linz am Rhein lebende Künstlerin Ulrike Donié im Museum Pachen vorstellen wird. In ihrer Malerei will sie in intensiver Farbigkeit an Urbilder aus einem kollektiven Unbewussten rühren, mit denen sich geheimnisvoll strukturierte, vertraut-unvertraute Räume auftun.

„Meine Arbeiten, sowohl die Malerei, als auch die Objekte, beschäftigen sich mit der Wahrnehmung und Erinnerung archetypischer Bilder, die unter anderen Urbildern auch