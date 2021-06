Ein in Schlangenlinien fahrender Pkw wurde der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gemeldet. Bei der Überprüfung des 52-jähriges Fahrers stellte die Polizei deutliche Anzeichen auf Alkoholkonsum fest. Das Atemalkoholgerät zeigte dann auch mehr als zwei Promille an. Damit war die Fahrt für den Mann aus dem Donnersbergkreis beendet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.