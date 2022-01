Auf der B48 von Bad Kreuznach nach Alsenz war am frühen Mittwochnachmittag ein Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs; das meldete gegen 13.30 Uhr ein anderer Fahrer and die Polizei. Der Wagen sei mehrfach fast mit dem entgegenkommenden Verkehr, unter anderem einem Lastwagen, zusammengestoßen. In Alsenz kontrollierte die Polizei den 51-jährigen Fahrer, der weder Alkohol noch Drogen konsumiert hatte. Als Grund für seinen gefährlichen Fahrstil gab er laut Polizei an, während der Fahrt im Fußraum nach einer heruntergefallenen Zigarettenschachtel gesucht zu haben. Weil der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung besteht, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Zeugen, die die Fahrweise des Mannes beobachtet haben oder durch ihn gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06361/917-0 an die Rockenhausener Polizei zu wenden.