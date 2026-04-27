Bei der Suche nach dem Grund für üblen Geruch in Sippersfeld soll jetzt systematisch vorgegangen werden – mit Hilfe eines technisch versierten Partners.

Gestank ist in Sippersfeld ein Dauerproblem. Seit Jahren klagen Anwohner, vor allem im oberen Teil der Hauptstraße, über wiederkehrende Geruchsbelästigungen aus der Kanalisation. Zahlreiche Untersuchungen und Maßnahmen blieben bislang ohne durchschlagenden Erfolg. Nun hat der Ortsgemeinderat einen neuen Anlauf beschlossen, um die Ursache der Gerüche endlich zu klären.

Die Geruchsbelästigung ist kein neues Phänomen. Bereits seit mindestens 2018 ist sie bekannt, immer wieder wurde sie im Ortsgemeinderat, mit der Verbandsgemeinde und mit Ingenieurbüros diskutiert. Betroffene Anwohner führten Protokolle, wandten sich an die Verwaltung, sogar eine Petition wurde eingereicht. Der Verdacht richtet sich seit Langem gegen die Retzberghütte am Sippersfelder Weiher – genauer gesagt gegen deren Abwassertechnik. Die Betreiber der Hütte trifft nach Einschätzung der Verbandsgemeinde dabei keine Schuld: Ursache der Gerüche sind offenbar technische Probleme an den Leitungen.

Problem wurde lange nur verlagert

Immer wieder gab es Hoffnungsschimmer. 2022 und 2023 wurden Untersuchungen gemacht, Tanks geleert und gereinigt, Pumpzyklen diskutiert, Ortstermine abgehalten. Die Feuerwehr half bei Spülaktionen, Fachleute prüften Leitungen. Doch aus Sicht der Betroffenen wurde das Problem damit eher verlagert als gelöst. „Es ist lediglich von einem Ort zum anderen gewandert“, brachte es ein Anwohner bei einer Ratssitzung auf den Punkt.

Auch Anfang 2024 schien Bewegung in die Sache zu kommen. Der Gemeinderat stellte rund 20.000 Euro im Haushalt bereit, um technische Maßnahmen umzusetzen: ein Pumpensumpf nahe der Retzberghütte, häufigere Pumpintervalle und eine Druckrohrspülung gegen Ablagerungen. Vieles deutete darauf hin, dass man auf der richtigen Spur sei. Doch umgesetzt wurde letztlich auch dieses Maßnahmenpaket nicht.

Am Ende der Geduld

In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats wurde nun deutlich, dass die Sippersfelder mit ihrer Geduld am Ende sind. Mit der zunehmenden Frequentierung der Retzberghütte habe sich der Gestank erneut verschärft, erklärte Thomas Keller, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft „Wir machen gemeinsam“ (WMG). Ein weiteres Zuwarten sei für die Anwohner nicht mehr vertretbar. Auch der geplante Anbau einer Personaltoilette an der Hütte erhöhe den Handlungsdruck: Sollte ein Neu- oder Ausbau der Abwassertechnik nötig werden, müsse dies koordiniert erfolgen.

Die WMG beantragte deshalb die Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft, die sich kurzfristig und mit externer fachlicher Unterstützung um Ursachenforschung und erste Maßnahmen kümmern sollte. Doch der bei dieser Ratssitzung anwesende Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, Rudolf Jacob, machte deutlich, dass ein Antrag in der vorgelegten Form rechtlich nicht zulässig sei und im Falle eines Beschlusses der Kommunalaufsicht hätte vorgelegt werden müssen. Gleichzeitig unterstrich Jacob, dass auch aus Sicht der Verwaltung dringender Handlungsbedarf besteht. Das Problem sei seit Jahren bekannt, konkrete Umsetzungen habe es jedoch nicht gegeben. Ziel müsse nun eine Lösung sein, die sich so schnell wie möglich umsetzen lasse und zugleich wirtschaftlich sowie nachhaltig sei.

Ortstermin noch diese Woche

Als Ausweg aus der festgefahrenen Situation schlug der Bürgermeister vor, die Quartiersentwicklungsgesellschaft Winnweiler (QEW) zu beauftragen. Die Gesellschaft ist eine gemeinsame Gründung der Energieprojekte Winnweiler, an der die Ortsgemeinde beteiligt ist, und der WVE Kaiserslautern, die ihrerseits ein kommunales Unternehmen ist, das andere Kommunen unter anderem bei technischen Infrastruktur- und Erschließungsprojekten unterstützt. Dadurch kann der Auftrag ohne Ausschreibungsverfahren vergeben werden. Mit der WVE stehe ein erfahrener technischer Partner mit entsprechendem Know-how zur Verfügung, so Jacob. Im Rat stieß der neue Ansatz auf breite Zustimmung. Ein Ortstermin ist noch in dieser Woche geplant.

Die QEW soll nun systematisch untersuchen, woher der Gestank tatsächlich kommt. Zum Auftrag gehören eine Ursachenanalyse, die Erarbeitung möglicher Lösungsvarianten sowie eine Einschätzung der notwendigen Investitions- und laufenden Betriebskosten. Die Ergebnisse sollen dem Ortsgemeinderat zur weiteren Entscheidung vorgelegt werden. Sollten innerhalb von drei Monaten nach Auftragserteilung noch keine Resultate vorliegen, ist zumindest ein Sachstandsbericht vorgesehen. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ zeigte sich Jacob jedoch optimistisch, dass das Problem bis dahin identifiziert ist.