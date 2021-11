Schwer verletzt wurde am Donnerstagvormittag ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Kusel bei einem Unfall auf der Landesstraße 385. Der Mann kam in einer Linkskurve wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr rund fünfzig Meter über ein angrenzendes Feld und dann in einen Graben, so dass sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden von geschätzt rund zehntausend Euro und musste abgeschleppt werden. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren mehrerer Ortschaften sowie die Polizei beteiligt.