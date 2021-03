Nicht angepasste Geschwindigkeit nennt die Polizei als Grund dafür, dass ein 20-jähriger Motorradfahrer am Mittwochnachmittag auf der L 386 zwischen Bastenhaus und Kirchheimbolanden in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen ist. Der junge Mann stürzte und zog sich dabei Prellungen und Hautabschürfungen zu. Er wurde vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An der Maschine entstand laut Polizei nur geringer Sachschaden.