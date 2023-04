Ausgerechnet die Kirche haben sich bislang unbekannte Täter ausgesucht, um Schaden anzurichten. Mehr als Sachschäden haben die Einbrecher auch nicht hinterlassen, als sie unbemerkt das Hauptportal des evangelischen Gotteshauses aufgebrochen und im Innern Schränke nach Sachen von Wert durchwühlt hatten. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter offenbar leer ausgegangen.

Erst jetzt ist der Einbruch aktenkundig geworden. Der Tatzeitpunkt liegt womöglich bis zu drei Wochen zurück: Am 12. März war gegen 11.30 Uhr wohl noch alles in Ordnung. Am Montagabend um 19.46 Uhr wurde der Einbruch entdeckt. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden wenden unter Telefon 06352 9112700 oder per E-Mail an pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de.