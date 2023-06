Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Sonntag gibt es in Kirchheimbolanden ein Kindercafé. Was genau hinter dem Konzept steht und was es bei den „Entdeckerzwergen“ alles zu erleben gibt, erklären die Inhaber Manuela, Joel und Marie Bestier.

Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber sonst sind die ehemaligen Räume vom Sanitätshaus Kaiser in der Vorstadt komplett neu eingerichtet: Auf den Böden liegen grüne Teppiche,