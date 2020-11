Erheblichen Schaden richteten Unbekannte an, die am Wochenende in einem Schrebergarten in Weitersweiler ihr Unwesen trieben. Sie verschafften sich Zugang zu den beiden Gartenlauben in dem Garten, indem sie das Gartentor und die Eingangstüren aufbrachen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet, jedoch erheblicher Sachschaden verursacht. Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, Telefon 06352 911-100