In Göllheim sind viele Baumaßnahmen in der Mache. Auch da, wo aktuell noch keine Bagger rollen, stehen Vorhaben kurz vor der Realisierung. Was die Ortsgemeinde wo baut und so manches mehr, hat Ortschef Dieter Hartmüller bei einem Ortsrundgang des Gemeinderats verraten.

Mehr zum Thema lesen Sie hier