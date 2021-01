Noch sind den Hausärzten die Hände gebunden. Dass der Impfstoff es nach neuester Datenlage sechs Stunden lang ohne Kühlung schafft und als fertige Spritze transportiert werden kann, versetzt sie zwar rein theoretisch in die Lage, ihre immobilen Patienten jetzt selbst zu impfen. Doch in der Praxis ist das nur schwer umzusetzen. Zumal es ja schlicht am Impfstoff fehlt. In Erklärungsnöte bringt die Hausärzte zudem das Anschreiben an alle über 80-Jährigen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, in dem steht: „Wenn Sie bettlägerig sind, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf. Bitte klären Sie mit ihm, wie die niedergelassenen Ärzte Sie mit einer Corona-Schutzimpfung in Ihrem Zuhause bei einem Besuch versorgen können.“ Die Hausärzte müssen bei ihren Hausbesuchen also erklären, warum das, was ihnen die Ministerpräsidentin doch versprochen hat, momentan nicht einzuhalten ist. Und das sorgt für Unmut.