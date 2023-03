Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt ist es amtlich: Radfahrer können sich demnächst Umwege sparen und kürzere Strecken benutzen, die ihnen bisher nicht offenstanden, um ans Ziel zu gelangen. Dazu werden mehrere Einbahnstraßen in Eisenberg für die Zweirad-Fahrer geöffnet.

Künftig dürfen Fahrradfahrer in Eisenberg an vielen Stellen in Einbahnstraßen gegen die Fahrtrichtung fahren. Ohne Gegenstimmen fasste der Stadtrat am Dienstag diesen Beschluss