Seit ein paar Tagen flattern sie an einer historischen Fassade in der Amtsstraße: Banner, die die baldige Fertigstellung von Mietwohnungen im früheren Haus der Jugend und in der alten Volksschule ankündigen. Bezahlbare Wohnungen – darauf legen die Investoren Wert.

Wer übernimmt freiwillig großräumige, stark sanierungsbedürftige Objekte, die zudem den Regeln des Denkmalschutzes unterliegen? Vor Jahren tat das Rainer Meysel mutig mit dem