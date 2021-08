Es ist das zweite freie Wochenende in Folge für Donner Rocki, Don Rocky oder Karlsson (weil er auf dem Dach saß) – so zumindest lauten einige besonders häufig genannte Namensvorschläge auf unseren Facebook-Seiten „DIE RHEINPFALZ“ und „DIE RHEINPFALZ Donnersberg“ für den noch namenlosen Makaken. Der Affe, der in der Vorwoche aus dem Rockenhausener Tierpark geflohen war, wurde am Donnerstag zweimal in Dielkirchen gesichtet, wie Tierparkbetreiber Andreas Spieß auf Nachfrage berichtet. Im Laufe des Freitags hätten weder er noch die Rockenhausener Polizei eine Benachrichtigung erhalten. Spieß vermutet, dass sich das Tier in den Wald zurückgezogen hat.

Zumindest bis November finde der Makake ausreichend Nahrung, prognostiziert Spieß. Und auch die Temperaturen bereiten ihm keine Sorgen. Denn solche bis minus zehn Grad Celsius könne der Affe aus dem asiatischen Hochgebirge aushalten – wenngleich er sich im Zoo über Nacht bei 24 bis 27 Grad im beheizten Gehege aufhalte.